فيديو أهداف الهلال وأهلي دبي في دوري أبطال آسيا (ألغيت)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي، اعتبار فريق الهلال السعودي منسحبًا من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة والتي تضم 13 لاعبا من أجل خوض لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الآسيوي، أن الهلال خالف المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة.

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.

وسمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة.

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وسمح الاتحاد الآسيوي، لنادي الهلال بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية بفيروس كورونا ، وعمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول الحارسين البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة.

وأوضح البيان، أن الاتحاد الآسيوي، حافظ على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي وتعامل في الوقت المناسب مع كل استفسارتهما ومخاوفهما، وعلى الرغم ذلك إلا أن نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبا تأجيل المباراة أمام شباب الأهلي دبي، بالاعتماد على المادة 4.3 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ظل جائحة كوفيد-19.

ولكن اللجنة الفرعية لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء.

فيديو اعلان إلغاء مباراة الهلال وأهلي دبي فى دوري أبطال آسيا

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