مفاجأة.. كارتيرون أبلغ الزمالك برحيله بعد مواجهة الأهلي

فجر التونسي علي عباس – محامي نادي التعاون السعودي – مفاجأة من العيار الثقيل، تخص قضية رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك خلال الأسبوع الماضي.

وقال عباس في تصريحات عبر موقع العين الإماراتي، إن كارتيرون أبلغ الزمالك منذ أكثر من شهر برغبته في الرحيل بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، كما بدأ إجراءات فسخ العقد منذ أسبوعين، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار عقب لقاء القمة الذي انتصر فيه على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف يوم 22 أغسطس الماضي.

وقام كارتيرون مؤخرًا بتسديد الشرط الجزائي المقدر بنحو 250 ألف دولار، ورحل عن نادي الزمالك بشكل رسمي، وتولى تدريب فريق التعاون بعقد يمتد لموسمين قادمين.

وأضاف نفس المصدر “كارتيرون لم يكن يشعر بالراحة داخل الزمالك، ووكيله المصري قام بعرضه على عدة أندية سعودية للتعاقد معه، وكان من بين تلك الأندية التعاون، الذي يمتلك علاقات جيدة مع مكتب المحاماة الخاص بي، خاصة أننا نقوم بتولي المسائل القانونية الخاصة بالنادي منذ 4 سنوات”.

وتابع علي عباس “التعاون أبلغنا برغبته في التعاقد مع كارتيرون بعدما تم عرضه على النادي من وكيله المصري، وبالفعل دخلنا في مفاوضات مع المدرب الفرنسي منذ أسبوعين، وقمنا بالحصول على جميع الأوراق الخاصة بالملف، تمهيدًا لفسخ العقد بالشرط الجزائي”.

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وكشف “بعد ذلك منحنا إدارة التعاون الضوء الأخضر للتعاقد مع كارتيرون، بعدما قمنا بتفعيل الإجراءات القانونية المطلوبة لفسخ العقد من طرف واحد، بعد توفير مبلغ الشرط الجزائي”.

كما أكد بقوله “كارتيرون كان يريد الرحيل عن الزمالك، وإدارة التعاون تعاقدت معه بعد إبلاغنا بموقفه ورغبته الأكيدة في ذلك”.

فيما رفض مسئولو نادي الزمالك التعليق على التصريحات التي أدلى بها المحامي التونسي، لكنهم اكتفوا بالقول أن ما ذكر ليس صحيحًا، وأن المدرب لم يبلغهم بالقرار إلا قبل رحيله بـ24 ساعة فقط.

وكان الزمالك قد اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني جابرييل كالديرون، لكنه لم يحسم الموقف النهائي، ولازال يفاضل بين عدة أسماء آخرى، لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.