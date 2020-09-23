الاتحاد الآسيوي يستبعد الهلال السعودي من بطولة آسيا 

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ألغاء مباراة الهلال السعودي ونادي شباب الأهلي دبي، والتي كانت مقررة في ختام مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا الليلة، على ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقرر حكم المباراة إلغاء المباراة، بسبب عدم قدرة الهلال على تأمين 13 لاعبا على الأقل قبل المباراة، حيث لم يتمكن الهلال سوى بتأمين 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس للمرمى.

وخرج فريق شباب الأهلي دبي للإحماء على ملعب المباراة إلى جانب طاقم التحكيم، لكن فريق الهلال لم يظهر على أرض الملعب رغم وصوله إلى الملعب.

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وجرت محادثات مكثفة بين بعثة الهلال واللجنة المنظمة للبطولة حول إمكانية انطلاق المباراة بمن حضر من الاتحاد، لكن اللجنة تمسكت بنظام البطولة وضرورة وجود 13 لاعبا على الأقل للسماح بالهلال للدخول للملعب.

وانتظرت اللجنة المنظمة لموعد بداية المباراة، ليتخذ قراره، حيث انتظر الفريقان والحكام على بوابة الملعب، ولم يدخلا، قبل أن يعودا من جديد إلى غرف اللاعبين والحكام، بعد إبلاغهم بصدور قرار إلغاء المباراة.

وقرر الاتحاد الآسيوي اعتبار الهلال خاسرا المباراة، وإلغاء جميع مبارياته في البطولة، وعدم استكمال مشاركته في دور الـ 16 وبالتالي خسارته للقبه.