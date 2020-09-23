رياضة | تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو النادي الأهلي عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات النادي الأهلي قريبا من ضم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

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وأشارت تقارير صحفية أن الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد ابراهيم بشأن انضمامه للأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة، على أن يدفع الأحمر للاعب 8 ملايين جنيه في الموسم، بزيادة 500 ألف جنيه في كل موسم.

وقدم الأهلي عرضا على مصر المقاصة، والمقدر بـ 15 مليون جنيه لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي 2019-2020، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات.