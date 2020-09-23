رياضة | الأهلي يعود لسكة الانتصارات بثلاثية نظيفة في شباك نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعود لسكة الانتصارات بثلاثية نظيفة في شباك نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات مجددًا بعدما حقق الفوز على مضيفه نادي مصر بثلاثة اهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من وليد سليمان "ركلة جزاء" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجاي.

الشوط الأول

بداية المباراة كانت قوية من جانب لاعبي الأهلي، حيث مرر عمرو السولية تمريرة برأسه رائعة إلى محمود "كهربا" الذي سدد الكرة أعلى عارضة عصام ثروت حارس مرمى فريق نادي مصر.

وفي الدقيقة ٥ أخطأ هشام عبد الحميد لاعب نادي مصر حيث مرر الكرة قصيرة لتصل إلى وليد سليمان الذي انفرد بعصام ثروت ليتعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء لم يتردد محمود بسيوني حكم المباراة في احتسابها ركلة جزاء وينفذها عمرو السولية داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول للمارد الأحمر.

بعد الهدف الأول للأهلي بحث لاعبو نادي مصر عن التعادل وكاد مصطفى سلطان أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة ١٦، لكن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر تصدى ببراعة وأبعد كرة سلطان الخطيرة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٢٩ مرر أحمد فتحي تمريرة بينية رائعة لمروان محسن وضعته منفردًا بعصام ثروت حارس نادي مصر الذي تألق وأنقذ مرماه من استقبال الهدف الثاني ليحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة ٣٤ تلقى كهربا كرة طولية لينطلق وسط دفاعات فريق مصر ويسقط داخل منطقة الجزاء ليطالب حكم المباراة محمود بسيوني باستئناف اللعب وينهض كهربا مجددًا ويسدد الكرة بعيدة عن مرمى عصام ثروت.

ومن هجمة منظمة لفريق نادي مصر في الدقيقة ٣٩ مرر مصطفى سلطان الكرة إلى كليف مانديرا الذي سدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس الأهلي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط أي جديد على واقع النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

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الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التغيير الأول للفريق الأحمر بإشراك جونيور أجاي بديلًا لأحمد فتحي.

وفي الدقيقة ٤٨ احتسب حكم المباراة محمود بسيوني ركلة جزاء لصالح فريق نادي مصر بعدما لمست الكرة يد عمرو السولية مدافع الأهلي، أكدتها له تقنية الفيديو المساعد "VAR" سددها مصطفى سلطان قائد أصحاب الأرض، ليتصدى لها محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر، ومحافظًا على تقدم المارد الأحمر.

ومع حلول الدقيقة ٥٧ مرر كهربا الكرة إلى جونيور أجاي في الناحية اليسرى ليسددها اللاعب النيجيري ضعيفة وتصل لمحمود "كهربا" الذي وضع الكرة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في المباراة.

وأجرى فايلر تغييران دفعة واحدة في الدقيقة ٦٧ بإشراك الثنائي محمد فخري وأحمد الشيخ بدلًا من وليد سليمان ومروان محسن.

وفي الدقيقة ٧٣ نجح النيجيري جونيور أجاي في إحراز الهدف الثالث للأهلي مستغلًا تقدم عمرو ثروت حارس نادي مصر ليضع الكرة في المرمى بطريقة متقنة.

وسنحت لأصحاب الأرض فرصة تقليص النتيجة لكن تسديدة مانديرا تصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة ٧٥، ليشرك فايلر السنغالي أليو بادجي بدلا من محمود "كهربا".

وعاد حسين الشحات للمشاركة من جديد بعد غياب طويل حيث أشركه فايلر في الدقيقة ٨٦ بدلًا من المالي اليو ديانج.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، لينتهي بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٧٦ نقطة مواصلًا صدارته في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة ٢٠ محتلًا المركز السابع عشر قبل الأخير.