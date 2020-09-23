رياضة | لاعبو ماينز يرفضون التدريب بسبب استبعاد زميلهم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو ماينز يرفضون التدريب بسبب استبعاد زميلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض لاعبو ماينز الألماني، التدريب اليوم الأربعاء، احتجاجا على استبعاد زميلهم آدم سالاي من تشكيلة الفريق، وإجباره على التدريبات بمفرده، حسبما أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية.

لم يعلق الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني على الحادث على الفور.

Advertisements

كان سالاي 32/ عاما/ أجرى التدريبات بمفرده بدءا من أول أمس الإثنين.

يذكر أن ماينز خسر 1 / 3 أمام مضيفه لايبزيج يوم الأحد الماضي في مباراته الافتتاحية بالدوري الألماني هذا الموسم، فيما يستعد الآن لمواجهة ضيفه شتوتجارت يوم السبت المقبل.