رياضة | نجم ليفربول يرفض تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يرفض تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في تجديد عقد نجم خط وسط الفريق الهولندي جيورجينيو فينالدوم الذي ينتهي عقده مع الحمر في صيف 2021.

وأفادت شبكة Football Insider العالمية بأن ليفربول عرض على فينالدوم عقدًا جديداً طويل الأمد ولكن النجم الهولندي رفص هذا العرض.

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وأوضحت الشبكة العالمية أن فينالدوم يرغب في الحصول عل عقدًا أطول مما عرضه عليه ليفربول وبالتالي فإنه من المرجح رحيل النجم الهولندي عن ليفربول مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الشبكة العالمية أن النجم الهولندي البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط في الأسابيع الماضية بالإنتقال إلى برشلونة الإسباني بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد.