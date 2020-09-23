رياضة | مدير فني جديد يقود المريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير فني جديد يقود المريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر تعيين محمد عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق المريخ البورسعيدي، بدوري القسم الثاني، خلفا لعبد الله درويش.

كما تقرر تعيين أسامة سلامة مديراً للكرة، و ذلك بعد إعتذار عبدالله درويش لظروف صحية مفاجئة تعرض لها خلال قيادة الفريق فى مباراة النصر .

و بدأ عبدالرحمن و سلامة مهام عملهما مع المريخ فى مران اليوم الأربعاء، استعدادا لموقعة جمهورية شببن السبت المقبل بالقسم الثاني.

جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن قاد الفريق البورسعيدي فى الموسم المتضي و حقق معه نتائج طيبة على مستوى الدورى و كأس مصر كما أن سلامة له نجاحات عديدة على المستوى الإدارى بعدما ساهم فى صعود أندية غزل بورسعيد و الفنار للقسم الثاني.