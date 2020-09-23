رياضة | عاجل.. الهلال السعودي خارج بطولة دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الهلال السعودي خارج بطولة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قراره الرسمي بشأن مباراة الهلال السعودي ونظيره شباب أهلي دبي، والتي تم إلغائها بقرار من حكم المباراة لعدم وجود عدد كافي في قائمة الهلال من اللاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا.

واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال السعودي منسحبا أمام شباب الأهلي، على أن يغادر رسميا بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي جاء نصه كالتالي: Advertisements أخفق الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة. عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى الدوحة. على امتداد البطولة حافظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعامل في الوقت المناسب مع كل استفسارتهما ومخاوفهما.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي كان جمع 11 نقطة حتى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وضمن تأهله إلى دور الستة عشر.