رياضة | مدافع ريال مدريد على رادار الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع ريال مدريد على رادار الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت التقارير الصحفية الإيطالية بأن وكلاء اللاعب ناتشو فيرنانديز مدافع نادي ريال مدريد يتواجدون في إيطاليا لمناقشة انتقال اللاعب لأحد أندية الكالتشيو الكبرى. Advertisements وأشارت التقارير بأن نادي ميلان الإيطالي مهتم بضم اللاعب وكذلك إنتر ميلان ونابولي وروما أيضًا. ولعبت الإصابات دورًا كبيرًا في ابتعاد ناتشو عن مباريات ريال مدريد حيث لم يكن له دور كبير تحت قيادة زين الدين زيدان مدرب الفريق.

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