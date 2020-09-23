رياضة | ميت خلف يواجه بلبيس وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميت خلف يواجه بلبيس وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف، خامس مبارياته الودية، حيث يحل ضيفاً على فريق بلبيس، في الثالثة والنصف من عصر غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات المجموعة العاشرة، لدوري القسم الثالث.

وسبق لميت خلف، خوض 4 مباريات ودية، حيث فاز على سبك الضحاك 3-0، وتعادل مع جمهورية شبين 1-1، وخسر من بلدية المحلة 4-1، ومن ميت خاقان 2-1.

ويستعد ميت خلف، لمواجهة غزل شبين، بالجولة الـ 24 للموسم الحالي، والمقرر لها السبت 10 أكتوبر المقبل، بينما يستعد بلبيس للقاء فريق مركز شباب تلا.