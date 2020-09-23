رياضة | احتفال الأبطال.. نادي مصر يقيم ممر شرقي للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر احتفال الأبطال.. نادي مصر يقيم ممر شرقي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر ممر شرفي لتهنئة لاعبو الفريق الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما على ستاد الكلية الحربية..

وقبل بداية أحداث اللقاء قام لاعبو نادي مصر بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي وقاموا بمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز بلقب الدوري.

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ويلتقي الأهلي بعد قليل بمضيفه نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه، وذلك قبل ٧ جولات من نهاية المسابقة.