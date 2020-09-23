الامارات | شباب الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأهل شباب الأهلي إلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، عقب إلغاء مباراة «فرسان دبي» أمام الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية، وذلك بعدما أخفق حامل لقب البطولة القارية في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة.

وسيلتقي شباب الأهلي مع الأهلي السعودي السبت المقبل في دور الثمانية.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان صحافي على موقعه الرسمي أنه: «بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، تم اعتبار الهلال السعودي منسحباً من البطولة، وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعباً للمباراة) لاغية وغير محتسبة، وذلك بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي إلى دور الـ 16.

وأضاف:»سمحت تعليمات البطولة بتسجيل 35 لاعباً في كل نادي، ولكن الهلال قام بتسجيل 30 لاعباً، ومن بين هؤلاء سافر 27 لاعباً مع الفريق إلى الدوحة، ومن أجل دعم الجهازية الفنية للنادي المتأثر بحالات «كوفيد-19» سمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإضافة حارسي مرمى من أجل استبدال حراس المرمى الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كوفيد-19، وعمل الاتحاد من أجل تسهيل وصول حارسي المرمى البديلين إلى جانب لاعبين آخرين كانا مسجلين في القائمة الأولية ولم يسافرا مع الفريق، وكذلك مسؤولين آخرين، وبأسرع وقت إلى للانضمام إلى الفريق.

وتابع: «على امتداد البطولة حافظ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قنوات التواصل مع النادي ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعامل في الوقت المناسب مع كل الاستفسارات والمخاوف المحيطة بالمشكلة».

وزاد: «رغم من جهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن نادي الهلال والاتحاد السعودي لكرة القدم طلبا تأجيل المباراة أمام شباب الأهلي دبي، بالاعتماد على المادة 4.3 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ظل جائحة كوفيد-19».

وأشار إلى أنه المادة تنص على أن: «إذا كان لدى الفريق المشارك أو النادي أقل من 13 لاعباً (بما في ذلك حارس مرمى واحد) من أجل خوض المباراة، وذلك لأي سبب (سواء كان متعلقاً بفيروس كوفيد-19 أم لا)، فإن الفريق أو النادي المشارك لا يكون قادراً على خوض المباراة، وسيكون هذا الفريق أو النادي مسؤولاً عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحباً من البطولة. ويخضع الفريق أو النادي المشارك واتحاده الوطني للإجراءات في تعليمات البطولة، بحسب ما هو منصوص عليه».

وتضيف التعليمات: «في الظروف الاستثنائية، وفي حالة عدم التأثير على جدول البطولة المعتمد من الأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يمكن للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أو أي لجنة فرعية مناطة بهذه المسؤوليات) أن تقوم بعمل استثناء وتسمح بإعادة جدول المباراة المعنية».

وبينت: «اللجنة الفرعية لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب، قررت أن التأجيل سيكون له تأثير سلبي كبير على البرنامج الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وتقرر عدم منح استثناء».

وختمت البيان موضحة: «يواصل الفريق الطبي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في التزامهم بسلامة وصحة جميع الأندية المشاركة، ويقومان بتقديم العناية الصحية والدعم للأفراد الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم إيجابية».

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