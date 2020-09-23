شكرا لقرائتكم خبر عن من «أوتوفيستر» لـ«كارتيرون» حكاية 20 مدرباً أجنبياً لـ«الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، يتفاوض مع عدد كبير من المدربين الأجانب، من أجل الاستقرار على الأنسب لقيادة فريق الكرة الأول بالنادى فنياً خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى رحل بشكل مفاجئ عن القلعة البيضاء وطلب فسخ تعاقده من أجل التعاقد مع التعاون السعودى.

وعلى مدار ٢١ عامًا تعاقد الزمالك مع 20 مديراً فنياً أجنبياً نستعرض أسماءهم وما قدموه مع الفريق الأبيض خلال مشوارهم فى ميت عقبة.

الألمانى أوتوفيستر كان أول مدير فنى أجنبى يقود الزمالك فى الألفية الثالثة، حيث تولى المهمة بدايةً من عام 1999 وحتى 2002، وخاض مع الفريق 105، واستطاع تحقيق عدد كبير من الألقاب مع الفريق، هى الدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المصرى وإفريقيا لأبطال الكؤوس.

وخلف أوتوفيستر البرازيلى كابرال، والذى تمكن خلال موسم 2002-2003 من الظفر مع الزمالك بلقب دورى أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقى، بالإضافة إلى لقبين محليين هما الدورى الممتاز والسوبر، وذلك خلال 47 مباراة قاد فيها البلانكو، قبل أن يعود مجدداً فى ولاية قصيرة بموسم 2004-2005 ويرحل بعد 23 مباراة دون تحقيق شىء يذكر.

البرتغالى نيلو فينجادا تُسند له مهمة تدريب الزمالك فى موسم 2003-2004 الاستثنائى بالنسبة للزمالك، فخلال 32 مباراة مع أصحاب الرداء الأبيض حقق الثلاثية بالتتويج بلقب الدورى الممتاز بلا هزيمة، ومعانقة لقبى السوبر المحلى والسوبر المصرى السعودى.

الصربى دراجوسلاف تولى المهمة فى موسم 2004-2005 ورحل بعد 9 مباريات فقط لسوء النتائج، مغادراً القلعة البيضاء من الأبواب الخلفية.

الألمانى ثيو بوكير هو خامس أجنبى فى منصب فنى للزمالك بالقرن الحالى، ولكنه يغادر سريعاً بعد 5 مباريات فقط من تعيينه، تاركاً المهمة لفاروق جعفر.

البرتغالى مانويل كاجودا يتولى تدريب الزمالك فى عام 2006 ويقود الفريق الأبيض فنياً فى 32 مباراة ويرحل دون بصمة واضحة.

الفرنسى الراحل هنرى ميشيل يقود الزمالك فى ولايتين، الأولى فى موسم 2006-2007، خلال 25 مباراة ترأس خلالها المهمة الفنية بالجهاز، ثم عودة من جديدة فى موسم 2009 وقيادة الفريق فى 7 مباريات فقط.

الهولندى رود كرول، المدير الفنى لمنتخب مصر فى منتصف التسعينيات، يستعين به الزمالك من جديد فى ولاية ثانية خلال موسم 2007-2008، وخلال 41 مباراة قاد خلالها الفريق رفض الخروج صفر اليدين، فنال لقب كأس مصر مع الفارس الأبيض فى صيف 2008.

ويتولى الألمانى راينر هولمان مهمة تدريب الزمالك فى 2008، بعد تجربة أولى فى مصر مع الأهلى بالتسعينيات، وغادر مهمته بعد 18 مباراة من منصب المدير الفنى لأبناء مدرسة الفن والهندسة لتراجع النتائج.

ويأتى الدور على مدير فنى أجنبى جديد لتولى مقاليد الحكم الفنية فى ميت عقبة هو السويسرى دوكاستال خلال موسم 2008-2009، ويرحل سريعاً بعد 18 مباراة قاد خلالها الفريق الأبيض. ولاية أجنبية جديدة فى الزمالك من خلال البرازيلى جورفان فييرا، خلال 24 مباراة مع الفريق، حيث ترك بصمة فنية واضحة على الرغم من عدم تحقيقه أى ألقاب.

يعود عهد البرتغاليين من جديد فى الزمالك بتولى جيمى باتشيكو المهمة الفنية للزمالك فى صيف 2014 خلفاً لأحمد حسام ميدو، ولكنه يفر هارباً من أسوار القلعة البيضاء بعد 12 مباراة فقط.

Advertisements

ويخلف باتشيكو مواطنه جيسوالدو فيريرا، صاحب الإنجاز الأكبر للزمالك فى العقد الحالى، حيث قاد الفريق فنياً فى 41 مباراة نجح خلالها فى الجمع بين الثنائية المحلية الدورى والكأس للمرة الأولى منذ 27 عاماً فى تاريخ النادى الأبيض، كما ساهم فى بلوغ الفارس الأبيض أول نصف نهائى قارى منذ 10 أعوام، وذلك بمنافسات الكونفيدرالية نسخة 2015.

البرازيلى ماركوس باكيتا هو صاحب الرقم القياسى لمدربى الزمالك فى القرن الحالى من حيث الرحيل بشكل سريع، فلم تدم ولايته فى موسم 2015-2016، سوى لـ 29 يوماً فقط قاد خلالها النادى الملكى فى 5 مباريات قبل أن تتم إقالته.

الاسكتلندى أليكس ماكليش واحد ممن غادروا الزمالك سريعاً أيضاً فى عام 2016 بعد 10 مباريات قضاها فى مهمته الفنية بالقلعة البيضاء.

عودة للمدرسة البرتغالية فى الزمالك من خلال أوجسيتو إيناسيو والذى استعان الزمالك بخدماته فى موسم 2016-2017 ولكنه رحل بعد 21 مباراة، دون تحقيق إنجاز يُذكر.

وتتواصل حكاية الأجانب داخل نادى الزمالك فى مناصب فنية، من خلال المونتنيجرى نيبوشا والذى تولى المهمة فى موسم 2017-2018 ورحل سريعاً بعد 18 مباراة مع الفريق.

السويسرى كريستيان جروس يتولى تدريب الزمالك فى موسم 2018-2019 وينجح فى قيادة الفريق لأول لقب قارى منذ سوبر أفريقيا 2003 ويقود الفارس الأبيض لمعانقة الكونفدرالية فى 2019، فضلاً عن تحقيق لقب السوبر المصرى السعودى ويرحل بنهاية عقده مع الفريق بعد قيادته فى 53 مباراة.

الصربى ميتشو يتولى المهمة فى الصيف الماضى من عام 2019، ولكن ولايته تستمر لمدة 3 شهور فقط ويعلن الزمالك رحيله بعد 13 مباراة، رغم افتتاح موسمه بحصد لقب كأس مصر.

أخيراً غادر باتريس كارتيرون أبواب الزمالك فى مفاجأة كبرى بالإعلان عن فسخ تعاقده مع النادى بعد 9 أشهر قضاها داخل أروقة ميت عقبة وحقق خلالها الفرنسى لقبى السوبر المصرى والإفريقى، وتولى المهمة فى 31 مباراة خلال رحلته مع الفريق.