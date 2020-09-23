شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة من نجم المصري المستبعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر بهاء مجدي، الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، أرفقها بتعليق قال فيه: «الظلم ظلمات والله يمهل ولا يهمل».
يذكر أن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدي، كان قد قرر استبعاد بهاء مجدي الظهير الأيسر من معسكر الفريق المغلق ببرج العرب وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد اعتراضه غير اللائق على المدير الفني بسبب استبداله في لقاء سموحة الذي أقيم في الجولة الماضية.
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