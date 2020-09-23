شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلى، بقيادة البرازيلي ريكاردو، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز غدا فى إطار منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز. وجاءت القائمة كاملة على النحو الآتى: حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع .. محمود البدرى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد بيومى. خط الوسط .. عمر الوحش – محمود دونجا – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – همام طارق – محمد مخلوف – محمد صادق – بيكيتى سيلفا خط الهجوم .. حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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