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محامية يوفنتوس تتحدث عن قضية غش سواريز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محامية يوفنتوس تتحدث عن قضية غش سواريز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أصدرت محامية ​يوفنتوس​ ماريا توركو بيانًا حول قضية اتهام اللاعب الاوروغوياني لنادي الاسباني لويس ​سواريز​ بالغش في امتحان اللغة الايطالية.

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وأوضحت توركو في بيانها وقالت: "في إطار واجباتي القانونية قمت بوضع ممثلي اللاعب سواريز على اتصال مع إدارة الجامعة بعد التحقق من المتطلبات للحصول على الجنسية الإيطالية".

وأضافت: "هذا الإتصال تم بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني ولقد استلمت نسخة منه ولم أكن المتلقي المباشر".

وأكدت: "أحدد أن كلماتي، التي تم التقاطها عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية، قد تم الإبلاغ عنها خارج سياقها وهي غير مكتملة، خلال تلك المحادثات الهاتفية، في الواقع، لقد أعربت بوضوح عن طلب إجراء الفحص كما هو متوقع وبدون أي نوع من المعاملة الخاصة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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