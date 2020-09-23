الاتحاد الإنجليزي يغرّم مدرب وست بروميتش بسبب سوء السلوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

غرّم الاتحاد الإنجليزي مدرب نادي ​وست بروميتش البيون​، الكرواتي ​سلافين بيليتش​ بسبب سوء السلوك بعد طرده بسبب احتجاجه بين شوطي مواجهة إيفرتون، السبت الماضي، في الجولة الثانية من ​الدوري الممتاز​.



ودخل بيليتش إلى أرض الملعب في الشوط الأول، للإحتجاج على طرد مدافعه كيران جيس في الشوط الأول بعد دفعه جايمس رودريغيز.

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وأوضح متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي: "تم تغريم سلافين بيليتش مبلغ 8000 جنيه إسترليني بعد اعترافه بتهمة انتهاك القاعدة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنكليزي".

وتابع: "سلوك مدرب وست بروميتش، كان غير لائق، ولذلك تم توقيع عقوبة عليه".

وأشار بيليتش: "بصفتي مدرباً، ذهبت لسؤال الحكم، ولم أتجاوز الخط لكنه تجاهلني وقام بطردي، قلت له، إذا كنت تريد قتلنا؛ اقتلنا!، هذا كل شيء".