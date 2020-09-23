- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الإنجليزي يغرّم مدرب وست بروميتش بسبب سوء السلوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
غرّم الاتحاد الإنجليزي مدرب نادي وست بروميتش البيون، الكرواتي سلافين بيليتش بسبب سوء السلوك بعد طرده بسبب احتجاجه بين شوطي مواجهة إيفرتون، السبت الماضي، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
ودخل بيليتش إلى أرض الملعب في الشوط الأول، للإحتجاج على طرد مدافعه كيران جيس في الشوط الأول بعد دفعه جايمس رودريغيز.
وأوضح متحدث باسم الاتحاد الإنكليزي: "تم تغريم سلافين بيليتش مبلغ 8000 جنيه إسترليني بعد اعترافه بتهمة انتهاك القاعدة الثالثة من قوانين الاتحاد الإنكليزي".
وتابع: "سلوك مدرب وست بروميتش، كان غير لائق، ولذلك تم توقيع عقوبة عليه".
وأشار بيليتش: "بصفتي مدرباً، ذهبت لسؤال الحكم، ولم أتجاوز الخط لكنه تجاهلني وقام بطردي، قلت له، إذا كنت تريد قتلنا؛ اقتلنا!، هذا كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يغرّم مدرب وست بروميتش بسبب سوء السلوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.