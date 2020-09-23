شكرا لقرائتكم 23 لاعبا في قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا للقاء بيراميدز غدا فى إطار منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز. القائمة شهدت عودة محمد الشامى بعد انتهاء إيقافه بجانب الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم بعد اكتمال شفائهما. وجاءت القائمة كاملة على النحو الآتى..

حارس مرمى: محمد فوزى – محمد مجدى. Advertisements خط الدفاع: محمود البدرى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد بيومى. خط الوسط: عمر الوحش – محمود دونجا – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – همام طارق – محمد مخلوف – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – خط الهجوم: حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم – – محمد الشامى.

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