شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الأهلي .. عمرو السولية يتقدم للأحمر في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى ونادى مصر بتقدم الاول بهدف فى المباراة المقامة حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه، ورغم تقدم الأهلى بهدف إلا أن نادى مصر قدم شوط أول مُميز وأهدر أكثر من فرصة مُحققة.

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هانى،رامى ربيعة،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج،عمرو السولية، أحمد فتحى،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

وجاء تشكيل نادى مصر على النحو التالى : عصام ثروت، علاء عطا، محمود شبانة، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح،أحمد يوسف،هشام عبد الحميد،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.

بداية حماسية واضحة من جانب الأهلى الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف أول محاولاً إستغلال سرعات لاعبيه فى الخط الهجومى أمثال كهربا ووليد سليمان

الدقيقة السادسة تشهد ضربة جزاء للأهلى بعدما قام عصام ثروت حارس نادى مصر بعرقلة وليد سليمان ليحتسب الحكم محمود بسيونى ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف الأهلى الأول فى الدقيقة السابعة.

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لم يهدأ الأهلى بعد هدف السولية وواصل الضغط وتعرض أحمد فتحى لعرقلة تلقى على أثرها العلاج داخل أرض الملعب ثم يستكمل المشاركة فى المباراة،فيما أعتمد فريق مصر على الهجمة المرتدة.

بمرور الوقت تجرأ لاعبو فريق نادى مصر وراوغ مصطفى سلطان محمد هانى لاعب الأهلى وسدد كرة خطرة لكن محمد الشناوى تألق وأنقذ الكرة لينقذ فرصة هدف مُحقق.

حاول أحمد فتحى قيادة هجمة خطرة من الجبهة اليمنى لكنه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان سهلة فى يد فريق نادى مصر.

وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف ثان للأهلى فى الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحى لكن مروان سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أنه كان مُنفرداً بحارس نادى مصر عصام ثروت.

حاول نادى مصرالعودة والتسجيل فى شباك الأهلى بعدما تخلّى عن حذره الدفاعئ قليلاً وسدد كليف نياكيا كرة خطرة تعامل معها الشناوى بشكل جيد وأنقذها وسط تراخى دفاع الاهلي.

واصل فريق مصر تفوقه وأستحواذه على مجريات المباراة وأهدر أكثر من فرصة ونال أحمد فتحى بطاقة صفراء للخشونة وينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نادى مصر.