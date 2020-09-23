شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الدراويش .. عودة الشامى والثنائى المصاب أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء بيراميدز غدا فى إطار منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز. القائمة شهدت عودة محمد الشامى بعد انتهاء ايقافه بجانب الثنائى محمد صادق ومحمد هاشم بعد اكتمال شفائهما. وجاءت القائمة كاملة على النحو الأتى .. حارس مرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع .. محمود البدرى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد بيومى. خط الوسط .. عمر الوحش – محمود دونجا – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – محمد حمدى زكى – همام طارق – محمد مخلوف – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – خط الهجوم .. حازم مرسى – وجيه عبد الحكيم – – محمد الشامى. وجه البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من خطورة التفريط فى نقاط مباراة بيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، مؤكداً أن الفريق ليس أمامه خيار آخر سوى الفوز لتفادى دوامة الهبوط للقسم الثانى ومصالحة الجماهير الغاضبة من سوء النتائج، وطالب ريكاردو لاعبيه بالضرورة التركيز فى المباراة حتى صافرة النهاية حتى لا يتلقى الدراويش أهدافاً فى الوقت القاتل من عمر المباريات كما حدث فى مباراة انبى والتى خسرها الاسماعيلى بهدف محمد شريف فى الدقيقة 88 .

ويعد الموسم الحالى الأسوأ فى تاريخ نادى الإسماعيلى على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة عام 1948، بعدما تلقى الفريق الأصفر الهزيمة الـ12 له بالأمس على يد إنبى بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الثامنة والعشرون للدورى، ليتجمد رصيد الفريق عند 31 نقطة فى المركز الثانى عشر، وأصبح قريبا من الهبوط للقسم الثانى.

Advertisements

وخسر الإسماعيلي فى الموسم الحالى ذهابا وإيابا أمام الأهلي والاتحاد السكندري بجانب المصري وحرس الحدود والمقاولون العرب وبيراميدز وأسوان والزمالك والمقاصة وإنبي.

كان الإسماعيلي تلقى أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد بالدوري برصيد 11 هزيمة، والتي جاءت في 4 مواسم، "1952-1953، و2005-2006، و2015-2016، و2018-2019" ، بينما نجح الدراويش فى الخروج بدون هزيمة موسم واحد فقط عام 2001-2002، حين فاز بلقب الدوري للمرة الثالثة والأخيرة في مسيرته.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 31 نقطة، وحال إنهائه المسابقة في هذا المركز فسيكون الترتيب الأسوأ للنادي منذ موسم 1957-1958، عندما هبط الفريق باحتلال المركز الخامس عشر.

ويعانى الإسماعيلى حالة من التخبط الإدارى بسبب قرارات إبراهيم عثمان رئيس النادى الذى قام بتغيير أكثر من مدير فنى طوال الموسم حيث تولى قيادة الدراويش عدة مدربين فى الموسم واحد، هم: ميودراج يسيتش، وأدهم السلحدار، وديديه جوميز، ثم ريكادو، الأمر الذي يربك اللاعبين مع تغيير طرق اللعب، ويؤدي لنتائج عكسية في ظل محدودية إمكانيات كثير من عناصر الفريق.