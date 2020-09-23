شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة ..الاهلي يضغط بعد التقدم على نادي مصر بهدف السولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض الاهلي تقدمه على نادي مصر بهدف نظيف بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ2 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه..ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.

بداية حماسية واضحة من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف أول محاولاً إستغلال سرعات لاعبيه في الخط الهجومي أمثال كهربا ووليد سليمان

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الدقيقة السادسة تشهد ضربة جزاء للأهلي بعدما قام عصام ثروت حارس نادي مصر بعرقلة وليد سليمان ليحتسب الحكم محمود بسيوني ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف الأهلي الأول في الدقيقة السابعة.

لم يهدأ الاهلي بعد هدف السولية وواصل الضغط وتعرض أحمد فتحي لعرقلة تلقي على أثرها العلاج داخل أرض الملعب ثم يستكمل المشاركة في المباراة ،فيما أعتمد فريق مصر على الهجمة المرتدة.