شكرا لقرائتكم خبر عن في انجاز تاريخي .. ميار شريف أول مصرية تحقق الفوز فى رولان جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت ميار شريف، بطلة مصر للتنس، والملقبة "بفتاة مصر الذهبية"، فى حفر أسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى التاريخ تفوز بمباراة فى أي بطولة من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وذلك بعد نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

ومن جانبها، أعربت ميار شريف أسطورة تنس السيدات المصرية عن سعادتها بهذا الانجاز، مؤكدة أنها تعزم على تحقيق العديد من الانجازات فى الفترة المقبلة، وأنها تشعر بالفخر بالإنجازات التاريخية التي تحققها للتنس المصري بوجه خاص، والرياضة المصرية بوجه عام.

اجتازت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز .

وقالت ميار شريف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنها تسعي للتقدم فى بطولة رولان جروس وتقديم مستوى مميز يشرف التنس المصرى ، موضحة أنها تستعد بشكل جيد لاولمبياد طوكيو 2021 من خلال المشاركة فى البطولات الكبرى من أجل تحقيق انجاز فى الاولمبياد.

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وأصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للارقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التى حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في المنافسات الدولية للعبة التنس، ما زال أمامها الكثير لتحصد الكثير و المزيد من الألقاب الفترة المقبلة، لتستحق عن جدارة لقب "فتاة مصر الذهبية".