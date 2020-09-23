شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدرب سموحة لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عماد محمود مدرب فريق كرة سلة سيدات سموحة باستقالته من تدريب الفريق اليوم ، وتقدم باستقالة مكتوبة الى مممدير النشاط الرياضى بالفريق السكندرى ، وحصل الخليج 365 على نص الاستقالة التي تقدم بها المدرب ، والتي جاء فيها مقدم لسيادتكم اعتذارى عن مهمتى ك مدير فنى سيدات سموحة لكرة السلة ، متمنيا كل التوفيق للفريق واللاعبات الرائعات في مسيرتهم وكل الشكر لرئيس النادى المهندس فرج عامر وكل مجلس إدارة نادى سموحة المحترمين .



استقالة

وعلم الخليج 365 أن المدير الفني تقدم باستقالته بعد رفقض الإدارة التعاقد مع إحدلى اللاعبات المحترفات ، وهو ماجعله يتقدم بالاستقالة الى النشاط الرياضى .واتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عدد من القرارات الهامة بعد موافقة أعضاء المجلس جاء أبرزها تأجيل مباراة السوبر المصري بين الاتحاد بصفته "بطل الدوري" والأهلي بصفته "وصيف الكأس" إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا كما تقرر تحديد يوم 8 أكتوبر موعًدا لانطلاق الدوري الممتاز (أ) رجال موسم 2020-2021، وتحديد يوم 11 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري الممتاز (أ) سيدات موسم 2020-2021. Advertisements