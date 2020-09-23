شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : تغييرات فايلر فى التشكيل حافظت على القوام الأساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب عماد متعب نجم الأهلي السابق عن رضاه بالتغييرات التي قام بها رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد نادي مصر قائلا: "انا مع تغيير بعض العناصر من فايلر في تشكيل الأهلي مع الحفاظ على القوام الأساسي".

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كان من الواجب اراحة علي معلول لأنه من اللاعبين خشية من تعرضه للإصابة، ولكن الغريب تواجد أحمد فتحي في منتصف الملعب لنه يلعب بطريقة 4/3/3".

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تابع: "أحمد فتحي ومحمد هاني سيفتحون جبهة من الناحية اليمنى وعلى مروان محسن أن يكون على استعداد لاستقبال العرضيات".

أردف: "من الممكن أن يمنح فايلر الفرصة للاعبين الناشئين حسب سير المباريات لكنه ليس مجبر على ذلك من أجل تجهيز اللاعبين المقيدين افريقيا لمباريات نصف نهائي دوي الأبطال".

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة محلية جديدة عندما يحل ضيفاً على نظيره نادي مصر بعد قليل على ملعب الكلية الحربية ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.