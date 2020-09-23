شكرا لقرائتكم خبر عن تورتة وممر شرفي من نادي مصر للأهلي بعد فوزه بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فريق نادي مصر على الاحتفال بنظيره الأهلي، بسبب تتويج النادي الأحمر بلقب الدوري المصري، وذلك قبل انطلاق المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ستاد الكلية الحربية، وقام أعضاء نادي مصر بتجهيز "تورتة" ووضعوا عليها شعار النادي وشعار الأهلي، وكتبوا عليها "مبروك الدوري".، كما نظم لاعبو نادي مصر ممراً شرفياً للاعبي الأهلي قبل انطلاق المباراة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر والذي جاء على النحو التالي :-حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد، خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد فتحي - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : مروان محسن.،وضمت دكة البدلاء مصطفى شوبير - أيمن أشرف - حسين الشحات - أليو بادجي - علي معلول - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - عربي بدر - محمد فخري.

بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي : حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا، خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال، خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.

Advertisements

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

وفاز الأهلي باللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، لكن لازالت حالة الاستنفار على اشدها داخل الأهلي، خاصة وأن الفريق الأحمر مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا الشهر المقبل وبالتحديد مواجهتي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، والتي ستجبر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للحفاظ على المستوى الذي وصل له اللاعبين، خاصة وأن بطولة دوري أبطال افريقيا تعد التحدي الأهم للفريق هذا الموسم، حيث ترى إدارة النادي أن تقييم نجاح منظومة الكرة من عدمه مُرتبط بحسم الأميرة الافريقية، ويرفض فايلر الاعتماد بشكل كبير على العناصر المجمدة والشباب خلال المرحلة المقبلة بعد حسم الدوري، لرغبته في الاطمئنان بشكل دائم على العناصر الأساسية قبل خوض غمار بطولة افريقيا.

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي مصر اللقاء بقيادة مديره الفني طارق عبد الله والذي تولى المسئولية مؤخراً خلفاً لخالد جلال الذي استقال على خلفية تراجع النتائج، وهو يتمسك بالأمل الضعيف في البقاء، حيث يتواجد في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الانتفاض والفوز بجميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة المارد الأحمر إذا ما أراد البقاء، وهو ما يبدو أمراً صعباً للغاية.