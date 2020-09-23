شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا عقب انضمامه لليوفنتوس: اللعب بجوار كريستيانو حلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى موراتا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، سعادته البالغة بانتقاله لصفوف «السيدة العجوز» خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني. وقال موراتا، إن عودته مرة أخرى لصفوف يوفنتوس الإيطالي واللعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو ونالدو، يعد بمثابة حلم كبير، استطاع تحقيقه خلال هذا الصيف. وأضاف في تصريحات أبرزها موقع «ماركا» سأقاتل مع زملائي من أجل حصد لقب الكالتشيو للمرة العاشرة على التوالي بجانب الوصول للحلم الغائب والتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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