شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: مباراة الجونة مرحلة جديدة نحو السعى لبقاء أسوان بالممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان التدريب الأخير له بالغردقة تحت قيادة الكابتن أحمد كشري، استعدادًا لملاقاة الجونة غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الممتاز على ملعب خالد بشارة في تمام الخامسة والنصف مساء.

وأكد المدير الفني للفريق بأن مباراة الجونة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو السعى لبقاء أسوان بالممتاز، وتضم ثلاث مواجهات مهمة وحاسمة أمام الجونة والمصري ووادي دجلة والخروج منها بأكبر حصيلة من النقاط هو الهدف للفريق والإدارة في ظل إستقرار أوضاع اللاعبين وارتفاع الروح المعنوية بعد الانتصارات المتتالية، ودعم ومساندة إدارة نادي أسوان بتوفير كافة الأجواء المثالية للاعبين والجهاز لتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء المستحق بالدوري الممتاز.

يذكر أن أسوان يحتل المركز التاسع برصيد 34 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة 29 للدوري الممتاز.