شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي بحسب الموقع الرسمي للنادي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد، وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وحسين الشحات وعلي معلول وأليو بادجي وأيمن أشرف ومحمد فخري وعربي بدر.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,141
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تعافي
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وفيات
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