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روما وميلان يتنافسان على خدمات ناتشو

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اقترب ناتشو فيرنانديز مدافع ، من الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، خلال الفترة الماضية.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللاعب المدريدي على أعتاب الانضمام لصفوف روما وميلان، الذين يتنافسان على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد التقرير، أن رغبة اللاعب المدريدي تشير لاقترابه للعب في صفوف روما الإيطالي، ومن المفترض أن يتواجد صباح الغد في تورينو من أجل حسم وجهته المقبلة وخضوعه للكشف الطبي حال اتفاقه بشكل نهائي على فريقه الجديد.

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