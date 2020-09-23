شكرا لقرائتكم خبر عن روما وميلان يتنافسان على خدمات ناتشو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري بعدما خرج من حسابات المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، خلال الفترة الماضية.

ووفقا لموقع صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللاعب المدريدي على أعتاب الانضمام لصفوف روما وميلان، الذين يتنافسان على ضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكد التقرير، أن رغبة اللاعب المدريدي تشير لاقترابه للعب في صفوف روما الإيطالي، ومن المفترض أن يتواجد صباح الغد في تورينو من أجل حسم وجهته المقبلة وخضوعه للكشف الطبي حال اتفاقه بشكل نهائي على فريقه الجديد.