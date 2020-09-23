شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي ونوير ينافسان دي بروين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس النجم البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، والألماني مانويل نوير، حارس البافاري، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2019-2020، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على حسابه الرسمي.

وينافس نعلى الجائزة كل من ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، رابعا، وخامسا، نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، وسادسا، توماس مولر، لاعب وسط بايرن ميونخ، وسابعا، كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، وثامنا، تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ سابقا وليفربول حاليا، وتاسعا، جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، وعاشرا، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ومن المفترض أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها في الأول من الشهر المقبل.