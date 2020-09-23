شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ينافس مواطنيه فليك ويوليان على جائزة أفضل مدرب بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مواطنيه هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، ويوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن للموسم الكروي المنصرم.
ونشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا، والتى تضم الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ومواطنيه هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ، ويوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج.
وأشار اليويفا إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها في الأول من أكتوبر المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب ينافس مواطنيه فليك ويوليان على جائزة أفضل مدرب بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.