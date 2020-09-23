شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ينافس مواطنيه فليك ويوليان على جائزة أفضل مدرب بأوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينافس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مواطنيه هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، ويوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزيج، على جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن للموسم الكروي المنصرم.

ونشر الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا، والتى تضم الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ومواطنيه هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ، ويوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج.

وأشار اليويفا إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها في الأول من أكتوبر المقبل.