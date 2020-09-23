شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب قد تدفع فايلر للرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحاول إدارة النادي الأهلي إقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بالبقاء مع الفريق حتى نهاية البطولة الأفريقية، وسط إصرار من المدرب على السفر إلى بلاده، وهو ما أذار مخاوف الإدارة من عدم عودته مرة أخرى.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي إن هناك 4 أسباب قد تدفع فايلر للرحيل، الأول عدم قناعته بالصفقات الجديدة التي عقدها النادي خلال الفترة الأخيرة، مقارنة باللاعبين الذين رحلوا عن القلعة الحمراء وعلى رأسهم رمضان صبحي وأحمد فتحي.

وأضاف المصدر أن هناك سببًا آخر، يتمثل في تدخل لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في اختيارات المدير الفني.

وأشار المصدر إلى أن السبب الثالث يتمثل في الضغوط التي تعرض لها المدير الفني بشأن الدفع بصالح جمعة، والذي انتقد المدير الفني في وقت سابق وكان يرغب السويسري في استبعاده نهائيًا.

ولفت المصدر إلى أن السبب الأخير يكمن في عدم قناعته بمستوى عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي لن يساعده على المنافسة على بطولة دوري الأبطال.

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