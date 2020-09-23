شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر يدفع بـ«الشحات» تدريجيًا في المباريات استعدادًا لموقعة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الدفع بحسين الشحات في المباريات بشكل تدريجي، لحين استعادة لياقتة الفنية، خاصة أنه متغيب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب جراحة الفتاق التي أجراها منذ شهور.

ويرغب فايلر في استعادة «الشحات» لياقته، ليكون جاهزًا لمباراة الوداد المغربى المقررة يوم 17 أكتوبر المقبل، في نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقي.

ويلتقي الأهلي الذي حسم لقب بطولة الدوري، نظيره نادي مصر في الثامنة مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، ضمن الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز.