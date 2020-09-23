شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يصر على السفر إلى سويسرا نهاية سبتمبر.. وارتباك في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على السفر إلى بلاده 30 سبتمبر الجاري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في الدوري.

وأكد مصدر داخل النادي إصرار فايلر على السفر لقضاء إجازة مع أسرته لمدة 5 أيام، وسط مخاوف من جانب مجلس إدارة النادي من استغلال المدرب بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن فايلر أكد من قبل عدم رغبة أسرته في العيش خارج سويسرا، وهو ما أثار قلق إدارة الأهلي من إمكانية سفر المدرب وعدم عودته مرة أخرى، لذا تحاول إقناعه بعدم السفر إلى بعد الانتهاء من البطولة الأفريقية.

ولفت المصدر إلى أن إدارة الأهلي لم تكن تتوقع تأجيل مباريات نصف النهائي الأفريقي ليقام في أكتوبر، وأن المباريات كانت ستقام في موعدها في سبتمبر، لذلك وافقت على وضع هذا البند اعتقادًا منها أن البطولة الأفريقية ستكون انتهت.