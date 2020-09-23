شكرا لقرائتكم خبر الأهلي المصري يعيق عودة أزارو للاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر لـ»مكة» أن إدارة نادي الأهلي المصري اشترطت مبلغا وصفته إدارة نادي الاتفاق بالمبالغ فيه مقابل السماح بعودة المهاجم المغربي وليد أزارو لتمثيل الفريق في الموسم المقبل أيضا بعد أن لعب في الموسم الماضي بنظام الإعارة.

وكانت إدارة الاتفاق توصلت إلى اتفاق مع وكيل اللاعب لعودة أزارو للفريق من جديد عقب حل الإشكالية التي حدثت في الفترة الماضية بين الطرفين على إثر رفض اللاعب تمديد عقده فور استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشترطا تنفيذ مطالبه الماليه منها رفع قيمة العقد. وتؤكد المصادر نفسها أن إدارة الاتفاق وضعت عددا من الأسماء البديلة في حال لم تصل إلى حل مع نظيرتها في الأهلي المصري، حيث يتوقع أن تتعاقد مع رأس حربة صريح بجانب سليمان دوكارا، وكذلك البحث عن مدافع أجنبي بديل لسيدريك يامبيري الذي لم يقدم في الموسم الماضي ما يشفع له بالاستمرار مع الفريق على الرغم من تبقي موسم آخر في عقده.

من جهة أخرى اكتمل عقد أجانب الفريق وصولا للدمام بعد أن استقبل النادي كلا من الجزائري رايس أمبولحي ولاعب أفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري والسلوفيني فيليب كيش والبرازيلي اليريك دي سوزا والسنغالي سليمان دوكارا والتونسي نعيم السيليتي.

وسيخضعون جميعهم إلى فترة حجر صحي لمدة ثلاثة أيام ينخرطون بعدها في التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.