أفضل لاعب أوروبي بين ليفاندوفسكي ونوير ودي بروين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وقد ضمت نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وزميله حارس المرمى مانويل نوير، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين. وذكر اليويفا أن ليفاندوفسكي ونوير، لاعبي بايرن ميونخ المتوج خلال الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، ودي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، حصدوا أكبر عدد من النقاط في التصويت الذي شارك فيه مدربو الفرق الــ80 المشاركة في المنافسات الأوروبية وممثلو وسائل الإعلام، حيث شارك في التصويت ممثل للإعلام لكل من الدول الــ55 الأعضاء في اليويفا. وسيجرى تتويج الفائز خلال حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في أول أكتوبر المقبل. ويرتدي نوير شارة قيادة بايرن ميونخ ويتولى حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي، بينما تصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين في كل من بطولات الدوري والكأس ودوري الأبطال، مسجلا إجمالي 55 هدفا. أما دي بروين، فيتصدر قائمة صانعي الأهداف في أوروبا، حيث عادل رقما قياسيا بصناعة 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، كما سجل 13 هدفا. بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحات لجائزة أفضل لاعبة، لوسي برونز وويندي ريناد لاعبتي ليون الفرنسي، وبيرنيل هاردا التي انتقلت أخيرا من فولفسبورج الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي. أما جائزة أفضل مدرب فستكون لألمانيا بالتأكيد، حيث ضمت القائمة النهائية مدرب بايرن ميونخ، هانزي فليك ومدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، ومدرب لايبزج جوليان ناجلزمان.

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