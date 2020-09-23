سوبر أوروبا.. البايرن أم أشبيلية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق الموسم الجديد من المنافسات الأوروبية رسميا اليوم على ملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست بلقاء بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع أشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، وذلك في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا واستمرار الجدل حول حضور الجماهير في المدرجات. ولم يشهد بايرن ميونخ تغييرات كبيرة على قائمة لاعبيه التي توجت في الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، لكن النادي البافاري شهد صفقة كبيرة تمثلت في ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. ومن ناحية أخرى، خسر بايرن ميونخ جهود عنصر بارز، حيث أعلن النادي الجمعة الماضي توصل تياجو ألكانتارا إلى اتفاق للانتقال إلى ليفربول . أما أشبيلية، فسيخوض اليوم مباراته الأولى في الموسم الجديد، حيث جرى تأجيل أول مباراتين له في الدوري الإسباني لمنحه فرصة أكبر من الوقت بعد الختام المتأخر لمشواره في الموسم الماضي، وسيبدأ مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة قادش يوم الاثنين المقبل ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة. وقد تكون مباراة اليوم الأخيرة للاعب الظهير الأيسر لأشبيلية، الفرنسي جول كوندي مع الفريق، وذلك في ظل مساعي مانشستر سيتي الإنجليزي لضمه. ورحل عن أشبيلية بالفعل لاعب الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، الذي كان واحدا من العناصر البارزة التي قادت الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي.

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