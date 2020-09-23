الاتحاد يتفق مع اليامي ويفاوض الخيبري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق مع مهاجم الحزم الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، عبدالرحمن اليامي لتمثيل الفريق في منافسات الموسم الرياضي المقبل ليحل بديلا عن اللاعب عبدالرحمن الغامدي.

وكان الغامدي قد تغيب عن تدريبات الفريق يومين متتاليين بعد إشعاره بعدم رغبة الجهاز الفني في استمراره ، حيث ينتظر تسلم خطاب المخالصة ليتسنى له التعاقد مع ناد آخر.

وسبق لليامي اللعب لفريقي الهلال والفيحاء قبل الانتقال إلى الحزم خلال المواسم الماضية، حيث شارك معه في 9 لقاءات خلال الموسم الماضي، منها 4 كأساسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

على الصعيد نفسه، تواصل إدارة النادي تحركاتها للتعاقد مع مدافع فريق الفيحاء سامي الخيبري بعد هبوط فريقه أيضا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك في محاولة لترميم دفاعات الفريق بعد الاستغناء عن خدمات اللاعب عمار الدحيم وعدم قناعة الجهاز الفني التامة بالمدافع عبدالمحسن فلاتة.

من جهة أخرى أكد المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي أن عقده مع الاتحاد يستمر حتى يونيو 2021 ، وسيواصل العمل والتخطيط للموسم المقبل.

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وعلى صعيد التعاقدات الجديدة قال: لدينا لاعبون جيدون للغاية، وسنحاول التعاقد مع بعض الأسماء في الموسم المقبل لتقوية الفريق والعودة بشكل أفضل.

وامتدح كاريلي، قائد الفريق، المحترف المغربي كريم الأحمدي وقال «إنه محترف مثالي سواء في المباريات أو التدريبات كما يملك القوة، وهو قائد للفريق داخل غرفة خلع الملابس وفي ملعب المباراة، لقد لعب مباريات رائعة في المراحل الأخيرة من الدوري وساعدنا كثيرا».

وفيما يخص اللاعبين المحليين أشار المدرب البرازيلي إلى أن عودة فهد المولد وزياد المولد كانت مهمة جدا للفريق، وساعداه في التطور.

وأضاف»نأمل خلال الموسم المقبل أن يواصلا على نفس النسق مع العديد من اللاعبين الذين يمكنهم الوصول إلى نفس هذا المستوى».