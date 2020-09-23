الباطن يكمل صفقة الحارس المونديالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الباطن العائد إلى صفوف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عمله الجاد، استعدادا للموسم المقبل، حيث أنجزت إدارة النادي مشوارا لافتا في ملف اللاعبين الأجانب بعد أن وقعت أمس رسميا مع حارس منتخب الأوروجواي مارتن كامبانا الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم عام 2018 في روسيا في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب عقده مع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني بسبب مشاكل مالية. وتأتي هذه الصفقة امتدادا لتحركات الإدارة السابقة في هذا الملف، حيث تعاقدت أمس الأول مع ثنائي فريق الفيصلي، المغربي يوسف الجبلي والتريندادي خاليم هيلاند.

على ذات الصعيد تواصل الإدارة تحركاتها للتعاقد مع مهاجم أجنبي ولاعب طرف، بالإضافة إلى قلبي دفاع أحدهما عربي، إذ تشير مصادر الصحيفة إلى اقتراب النادي من إعلان التعاقد مع الرباعي المتبقي في ملف اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى توجه الإدارة وبطلب من مدرب الفريق البرتغالي خوسيه جاريدو الذي جددت عقده أخيرا، التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين.

من جهة أخرى، تقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد بعد غد بمشاركة الثنائي هيلاند والجبلي اللذين حضرا أمس بمقر النادي وتم تقديمهما رسميا لوسائل الإعلام.