الباطن يكمل صفقة الحارس المونديالي

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على ذات الصعيد تواصل الإدارة تحركاتها للتعاقد مع مهاجم أجنبي ولاعب طرف، بالإضافة إلى قلبي دفاع أحدهما عربي، إذ تشير مصادر الصحيفة إلى اقتراب النادي من إعلان التعاقد مع الرباعي المتبقي في ملف اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى توجه الإدارة وبطلب من مدرب الفريق البرتغالي خوسيه جاريدو الذي جددت عقده أخيرا، التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين.
من جهة أخرى، تقرر أن يبدأ الفريق تحضيراته للموسم الجديد بعد غد بمشاركة الثنائي هيلاند والجبلي اللذين حضرا أمس بمقر النادي وتم تقديمهما رسميا لوسائل الإعلام.
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