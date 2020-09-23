شكرا لقرائتكم ميار شريف أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى بطولات التنس العظمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت ميار شريف، بطلة مصر للتنس، والملقبة "بفتاة مصر الذهبية"، فى حفر أسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى التاريخ تفوز بمباراة فى أى بطولة من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وذلك بعد نجاحها فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

ومن جانبها، أعربت ميار شريف أسطورة تنس السيدات المصرية عن سعادتها بهذا الانجاز، مؤكدة أنها تعزم على تحقيق العديد من الانجازات فى الفترة المقبلة، وأنها تشعر بالفخر بالإنجازات التاريخية التى تحققها للتنس المصرى بوجه خاص، والرياضة المصرية بوجه عام.

اجتازت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز .

وقالت ميار شريف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنها تسعى للتقدم فى بطولة رولان جروس وتقديم مستوى مميز يشرف التنس المصرى، موضحة أنها تستعد بشكل جيد لاولمبياد طوكيو 2021 من خلال المشاركة فى البطولات الكبرى من أجل تحقيق انجاز فى الاولمبياد.

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وأصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للارقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التى أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التى حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، وقبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت إلى الرقم 151 على مستوى العالم.

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى المنافسات الدولية للعبة التنس، ما زال أمامها الكثير لتحصد الكثير والمزيد من الألقاب الفترة المقبلة، لتستحق عن جدارة لقب "فتاة مصر الذهبية".