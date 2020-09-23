شكرا لقرائتكم متعب: إراحة معلول قرار صائب من فايلر.. ومع فكرة عدم الاعتماد على الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب عماد متعب نجم الأهلي السابق عن رضاه بالتغييرات التي قام بها رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد نادي مصر قائلا: "انا مع تغيير بعض العناصر من فايلر في تشكيل الأهلي مع الحفاظ على القوام الأساسي".
قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كان من الواجب اراحة علي معلول لأنه من اللاعبين خشية من تعرضه للإصابة، ولكن الغريب تواجد أحمد فتحي في منتصف الملعب لنه يلعب بطريقة 4/3/3".
تابع: "أحمد فتحي ومحمد هاني سيفتحون جبهة من الناحية اليمنى وعلى مروان محسن أن يكون على استعداد لاستقبال العرضيات".
أردف: "من الممكن أن يمنح فايلر الفرصة للاعبين الناشئين حسب سير المباريات لكنه ليس مجبر على ذلك من أجل تجهيز اللاعبين المقيدين افريقيا لمباريات نصف نهائي دوي الأبطال".
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