شكرا لقرائتكم زيدان: توقعت مشاركة كهربا ومروان أساسيين امام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أنه توقع دفع فايلر بالثنائي مروان محسن ومحمود كهربا من أجل تجهيزهم للمشاركة في دوري أبطال افريقيا.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كهربا ومروان يحتاجان للعب في مساحات واسعة وهو ما قد لا يكون موجود في مباراة نادي مصر.

أردف: نادي مصر غير طريقة لعبه من 4/2/3/1 إلى 4/4/2 وقد تكون من أجل غلق المساحات أمام الأهلي أو مبادلته الهجوم.

Advertisements

شدد: الأهلي لو ظهر بحالته الطبيعية صعب جدا ايقافه من لاعبي نادي مصر لأن فارق الإمكانيات في صالح الأهلي.

واصل: الأهلي لا يوجد به هداف سوى وليد سليمان وهو الوحيد في قائمة هدافي الدوري رغم أنه لا يلعب في خط رأس الحربة.