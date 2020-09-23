شكرا لقرائتكم الأهلى ضد نادى مصر.. مروان محسن وكهربا يقودان تشكيل الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر بعد قليل. ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر على ستاد الكلية الحربية، بعد قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد فتحي - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" خط الهجوم : مروان محسن. البدلاء :- مصطفى شوبير - أيمن أشرف - حسين الشحات - أليو بادجي - علي معلول - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - عربي بدر - محمد فخري.

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