أنتى تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، قائمته التى تخوض مباراة الإسماعيلي في الثامنة من مساء الخميس، باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق السماوى مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر للإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة غدا، الخميس. وجاءت القائمة المختارة لخوض المباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمد فتحي خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس ويغيب عن المباراة، لاعب الوسط الشاب، محمود حمادة بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام حرس الحدود، بجانب ولفريد كانون وأحمد أيمن منصور بسبب الإصابة.

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