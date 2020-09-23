شكرا لقرائتكم اسماعيل: تشكيل الأهلي أمام مصر متوازن.. وفايلر بحاجة لتجهيز العناصر الأساسية قبل افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برى طه اسماعيل نجم الأهلي السابق أن تشكيل الأهلي في مباراة نادي مصر متوازن بخلاف أحمد فتحي الذي يلعب في مركز جديد عن مركزه والسؤال من يلعب في الخلف والثاني يلعب أمامه بينه وبين محمد هاني.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: الأهلي بحاجة لتجهيز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في المباريات المتبقية بالدوري من أجل البطولة الإفريقية على أن يستقر على التشكيل الأساسي الذي سيلعب به آخر مباراتين.

استطرد: الأهلي بحاجة للتدعيم في خط الدفاع ويواجهه مشاكل خاصة في الكرات العرضية والمساك مهم للغاية في بطولات افريقيا للتعامل مع الكات العالية.

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أشار: محمد هاني يسي بشكل جيد مع الأهلي في المبايات الأخيرة ووليد سليمان وجوده مهم للغاية ولديه خبرة هجومية كبيرة أهم منها استحواذ في وسط الملعب.

أكمل: وليد سليمان كان نجم الأهلي في مباريات افريقيا ومن الممكن ان يستفيد من المشاركة الأساسية امام نادي مصر استفادة كبيرة.