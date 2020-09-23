شكرا لقرائتكم هل يرحل فايلر عن الأهلى بعد مباراة نادي مصر الليلة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل تكون مباراة نادي مصر الليلة هي الأخيرة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع القلعة الحمراء؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الكرية المصرية بصفة عامة وداخل جدران الاهلي على وجه الخصوص بعدما بات رحيل المدرب السويسري عن القلعة الحمراء مسألة وقت فقط.

الساعات الأخيرة شهدت تطورات مُثيرة في مستقبل فايلر مع الاهلي بعدما أبلغ المدير الفني إدارة النادي مُتمثلة في محمود الخطيب رئيس الاهلي خلال الجلسة التى جمعتهما أمس الأول ، الأثنين، أنه لا يشعر بالأرتياح في مصر ويعاني من أزمات كثيرة ويرغب في تأجيل حسم مصيره مع الاهلي لما بعد إنتهاء مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

غموض موقف فايلر مع الاهلي جعل إدارة الاهلي تستعد لإتخاذ قرار قد يصدر بين عشية وضحاها حول الإستغناء عن المدرب السويسري والتعاقد مع جهاز بديل بل أن قرار الإستغناء عن فايلر قد يصدر عقب مباراة الفريق أمام نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافستت الجولة الـ29 من بطجولة الدوري والتى حسمها الاهلي مؤخراً لصالحه بشكل رسمي.

محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.

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وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة الاهلي باتت على يقين بأن المدرب السويسري لا يرغب في البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل وهو ما ألمح له في جلسته الأخيرة مع الخطيب والتى أكد فيها أنه يشعر بحالة من القلق وعدم الراحة بسبب غيابه عن أسرته طوال الفترة الماضية وكذلك توابع جائحة كورنا التى لم تنته بعد لاسيما عقب إصابة مساعده ديفيد سيزا.

وأوضح مصدر أن فايلر قال لمسئولو الاهلي أنه يرغب في إستكمال بطولة أفريقيا وبعدها قد يرحل وقد يستمر لكن هذا الرد لم يعجب الخطيب وبات من الوارد جداً أن يرحل المدرب السويسري الدلائل قبل مباراة الوداد بناءً على رغبة الأهلي الذى يُفضّل رحيل المدرب حالياً عن رحيله بعد أفريقيا سواء حصد الفريق لقبها أو لم يحصده.

وأشار المصدر، إلى أن الخطيب إنزعج من حديث فايلر المُستمر عن عدم الإستقرار والقلق خلال تواجده في مصر خاصة وأن المدرب السويسري بالغ في قلقه بل أن هذا القلق أنعكس على نتائج الفريق وتركيز المدير الفني مع الأهلي مؤخراً وتحديداً بعد عودة النشاط عقب "كورونا" لذا فأن رئيس الاهلي بات يُفضّل رحيل المدرب حالياً عن إستمراره حتى يحسم الفريق مصيره في بطولة أفريقيا.

ومن المقرر أن بحسم الخطيب موقف فايلر مع لجنة التخطيط بالنادي التى يترأسها محسن صالح والذي يميل هو الأخر لفكرة رحيل فايلر حالياً والبحث عن مدرب أخر يقود الفريق في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن الفريق حسم الدوري رسمياً مؤخراً.

وطلب فايلر السفر إلى بلاده في الأول من أكتوبر المقبل في أجازة خمسة أيام لزيارة أسرته الت تُقيم هناك.