شكرا لقرائتكم مجلس إدارة وادى دجلة يعقد جلسة تحفيز مع اللاعبين قبل مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى وادى دجلة بالكامل برئاسة المهندس ماجد سامى، على عقد جلسة لدعم وتحفيز اللاعبين قبل مواجهة سموحة المقرر لها فى الثالثة والنصف مساء غدًا الخميس فى إطار مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى العام والتى ستقام باستاد بتروسبورت، حيث حرص مجلس إدارة الفريق الدجلاوى على حضور التدريبات وعقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى، تحدثوا خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة، العمل على عدم التفريط فى إى نقطة حتى لا يتعرض الغزلان للهبوط لدورى القسم الثانى.

وشدد ماجد سامى على اللاعبين، بضرورة عدم فقد الثقة بأنفسهم، مؤكدًا أن تراجع النتائج فى المباريات الأخيرة جاء بسبب سوء التوفيق، وعليهم بذل أقصى جهدهم لتحقيق الفوز على سموحة حتى يستعيدون الثقة من جديد، وتصبح تلك المباراة بوابة إنطلاقة مميزة للغزلان.

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ومن المنتظر أن يخوض وادى دجلة حاليًا تدريبه الجماعى، والذى سيعقبه إعلان المدير الفنى اليونانى بابا فاسيليو قائمة اللاعبين لمباراة سموحة، فى الوقت الذى جاءت فيه قائمة الفريق السكندرى كالتالى: الهانى سليمان وعمر صلاح وأحمد الشيخ فى حراسة المرمى و محمد كوفى و رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال و محمد الترهونى ومحمد عبدالمنعم و أحمد فتوح وشريف رضا فى خط الدفاع ومحمود حليمو ومحمد نادى وأحمد حمص وشريف رضا وكريم يحيى وإسلام جمال وناصر ماهر فى وسط الملعب وفى الهجوم حسام حسن وديريك نسينامبي وصلاح محسن وأحمد حسن مكى.

من ناحية أخرى، أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها الثالثة والنصف مساء غد على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.