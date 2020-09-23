شكرا لقرائتكم وولفرهامبتون يضم سيميدو من برشلونة حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، إبرام صفقة التعاقد مع البرتغالي الدولي نيلسون سيميدو من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى يونيو 2023 مع إمكانية التجديد عامين إضافيين، وذلك لقاء 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 أخرى كمتغيرات.

وخاض سيميدو 124 مباراة مع برشلونة خلال المواسم الثلاثة الماضية سجل خلالها هدفين ومرر 6 تمريرات حاسمة، كما فاز معه ببطولة الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرتين، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.

وبات سيميدو اللاعب البرتغالي العاشر في صفوف وولفرهامبتون الذي يشرف عليه مواطنه نونو سانتو، بعد بدرو نيتو، روبن نيفيس، دانيال بودينسي، الحارس روي باتريسيو، فابيو سيلفا، فيتينيا، جواو موتينيو، روبن فيناغري وروديريك.