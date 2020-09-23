شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان : فايلر يجهز كهربا ومروان محسن لمباريات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أنه توقع دفع فايلر بالثنائي مروان محسن ومحمود كهربا من أجل تجهيزهم للمشاركة في دوري أبطال افريقيا، وقال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كهربا ومروان يحتاجان للعب في مساحات واسعة وهو ما قد لا يكون موجود في مباراة نادي مصر.

أردف: نادي مصر غير طريقة لعبه من 4/2/3/1 إلى 4/4/2 وقد تكون من أجل غلق المساحات أمام الأهلي أو مبادلته الهجوم، مشددا علي أن الأهلي لو ظهر بحالته الطبيعية صعب جدا ايقافه من لاعبي نادي مصر لأن فارق الإمكانيات في صالح الأهلي.

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واصل: الأهلي لا يوجد به هداف سوى وليد سليمان وهو الوحيد في قائمة هدافي الدوري رغم أنه لا يلعب في خط رأس الحربة.