محمد زيدان : فايلر يجهز كهربا ومروان محسن لمباريات أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق أنه توقع دفع فايلر بالثنائي مروان محسن ومحمود كهربا من أجل تجهيزهم للمشاركة في دوري أبطال افريقيا، وقال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: كهربا ومروان يحتاجان للعب في مساحات واسعة وهو ما قد لا يكون موجود في مباراة نادي مصر.
أردف: نادي مصر غير طريقة لعبه من 4/2/3/1 إلى 4/4/2 وقد تكون من أجل غلق المساحات أمام الأهلي أو مبادلته الهجوم، مشددا علي أن الأهلي لو ظهر بحالته الطبيعية صعب جدا ايقافه من لاعبي نادي مصر لأن فارق الإمكانيات في صالح الأهلي.
واصل: الأهلي لا يوجد به هداف سوى وليد سليمان وهو الوحيد في قائمة هدافي الدوري رغم أنه لا يلعب في خط رأس الحربة.
يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة محلية جديدة عندما يحل ضيفاً على نظيره نادي مصر بعد قليل على ملعب الكلية الحربية ، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.
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